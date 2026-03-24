Nel 1960, viene pubblicato il singolo 45 giri intitolato “La gattaIo vivo nella luna”, interpretato dall’artista. Il brano “La gatta” è uno dei successi più noti della discografia di Gino Paoli, riconosciuto ancora oggi come uno dei pezzi più cantati e ascoltati. La canzone ha fatto parte dell’ampio repertorio dell’autore, che nel tempo ha contribuito a definire la sua carriera musicale.

La discografia di Gino Paoli è ampia e variegata ma in molti, forse, non sanno come è nato uno dei suoi successi più famosi e cantati tutt’ora, “ La Gatta ”, brano musicale pubblicato nel 1960 nel 45 giri “La gattaIo vivo nella luna”. Chi era “Ciacola”. “C’era una volta una gatta che aveva una macchina nera, sul muso”: chi non conosce questa introduzione che nel brano diventa anche ritornello. Il cantautore di Monfalcone ma che ha praticamente sempre vissuto a Genova aveva una gatta, di nome Ciacola: una siamese che viveva con lui nella casa a Boccadasse. Il nome deriva dal veneto, ossia “chiacchiera”, tanto amata anche dalla sua prima moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gino Paoli, qual è la vera storia del brano “La gatta”

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