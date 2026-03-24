Il cantante italiano ha scritto una canzone famosa dedicata a una gatta siamese che viveva con lui e la prima moglie in una soffitta di Boccadasse. La gatta, chiamata Ciacola, è al centro di questa storia, che riguarda anche il suo legame con il musicista. La composizione musicale si riferisce alla presenza dell’animale nella vita del cantante, senza ulteriori dettagli sulla sua vita o altri aspetti.

«C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso» è l'incipit di una delle più celebri canzoni scritte e interpretate da Gino Paoli nel 1960. In quel brano l'artista - morto a Genova il 24 marzo 2026 a 91 anni - ricorda il periodo vissuto, ancora giovane e lontano dal successo, insieme alla siamese «Ciacola» in una minuscola soffitta del quartiere di Boccadasse, affacciata sulla spiaggia. “La gatta” di Paoli è davvero esistita, ed era molto amata dall'autore e dalla prima moglie. Fu lo stesso cantante a raccontare che, quando fu costretto a trasferirsi in un appartamento più grande dopo aver raggiunto il successo («Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Ciacola», la vera storia della gatta cantata da Gino Paoli

Articoli correlati

Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli morto a 60 anni: biografia, carriera nel giornalismo e cause della morteLa morte di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia del cantautore, ma anche nel mondo del...

Gino Paoli e Napoli, una lunga storia d'amoreGino Paoli, scomparso oggi all'età di 91 anni, ha sempre nutrito un profondo legame artistico e affettivo con Napoli, culminato con la cittadinanza...

Una selezione di notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: Mia, la gatta Cenerentola a cui La Zampa ha cambiato la vita prima di mezzanotte; Nessuno sapeva da dove venisse quel gatto con un solo dente, poi il sorriso di Herbert ha conquistato tutti; Valmontone (Roma), lascia cane chiuso in auto per andare in sala giochi: denunciato un 46enne.

«Ciacola», la vera storia della gatta cantata da Gino PaoliIl cantante dedicò alla piccola gatta siamese uno dei suoi successi più famosi: l'animale abitava con lui e la prima moglie in una soffitta di Boccadasse. Lo salvò anche da una perdita di gas nell'app ... corriere.it

Gino Paoli, i cinque brani storici: La gatta, il Cielo in una stanza, Senza Fine, Sapore di Sale e Un uomo vivoGino Paoli è scomparso all'età di 91 anni nella sua Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata. Le sue canzoni hanno segnato in modo indelebile la storia ... ilmessaggero.it

È morto Gino Paoli aveva 91 anni - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com