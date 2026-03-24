Gianluca Morozzi presenta il romanzo Despero

Sabato 28 marzo alle ore 18:00 lo scrittore Gianluca Morozzi presenterà a Ravenna il romanzo “Despero”, disponibile in libreria e nei principali store digitali dal 13 marzo e pubblicato da Fernandel Editore, presso la Libreria Liberamente (via Alberti, 28). Dialoga con l’autore Giorgio Pozzi, editore di Fernandel. A 25 anni dal suo esordio letterario, torna in un’edizione speciale e definitiva il romanzo che ha segnato l’inizio del percorso narrativo dello scrittore bolognese. Questa nuova pubblicazione si arricchisce di una prefazione e di un’appendice firmate dallo stesso autore, che rileggono l’opera alla luce del tempo trascorso, offrendo ai lettori uno sguardo inedito sulla genesi del libro e sulla sua evoluzione negli anni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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#Tuttorock_Interviste Gianluca Morozzi - Intervista allo scrittore bolognese in occasione dei 25 anni dall’uscita del suo primo romanzo, “Despero”. A cura di Marco Pritoni Fernandel Editore - Red&Blue Music Relations facebook