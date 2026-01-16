Domani alle 17, presso la libreria Giunti al Punto di Prato, si terrà la presentazione del romanzo

Domani pomeriggio alle ore 17 alla libreria Giunti al Punto di Prato (corso Mazzoni 27) sarà presentato il romanzo "Il cuore di carta" di Erino Becherini, professore di fisica dell’Istituto Tullio Buzzi. I relatori della presentazione del volume sono Maria Stella Valentini, professoressa di lettere al Buzzi e Alessandro Attucci, scrittore e docente di letteratura. Un’insegnante di materie scientifiche che si mette a fare lo scrittore. Come mai? "Ho sempre avuto la passione per la lettura e quando ne ho sentita la necessità ho iniziato a scrivere anche se il mio lavoro come docente di fisica mi piace molto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Becherini presenta il suo primo romanzo

