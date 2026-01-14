Sanzione Ue per la cattiva gestione dei rifiuti sconto per la Regione Campania

L’Unione Europea ha ridotto a 20.000 euro al giorno la sanzione applicata alla Regione Campania per la gestione inefficace dei rifiuti. Questa decisione riflette un aggiornamento delle misure adottate in risposta alle criticità ambientali nella regione, con l’obiettivo di incentivare miglioramenti nelle pratiche di smaltimento e gestione dei rifiuti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni sostenibili e condivise.

L'Ue ha tagliato a 20.000 euro al giorno la sanzione comminata alla Campania per la cattiva gestione dei rifiuti. Una riduzione significativa della sanzione che la Campania paga dal 2015, quando la Ue la condannò a pagare 120.000 euro al giorno. Lo si apprende da fonti della Regione Campania. La multa è stata ridotta in virtù dei forti passi avanti fatti dalla Regione nel settore della gestione dei rifiuti nei due mandati dell'amministrazione De Luca. La decisione della Ue di ridurre la sanzione sui rifiuti arriva dopo gli anni di lavoro della Regione sul tema, con in prima linea l'ex vicepresidente della giunta De Luca con delega all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, oggi assessore alle Attività Produttive della giunta Fico.

