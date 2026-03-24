Freddo venti forti e neve a Perugia e in provincia | previsioni confermate per il 25 e il 26 marzo

Per i prossimi giorni, le condizioni meteorologiche in regione rimarranno stabili e caratterizzate da temperature miti di giorno, tra i 15 e i 17°C, e fresche al mattino. Tuttavia, per il 25 e il 26 marzo sono previste neve e venti forti, con il freddo che interesseranno anche Perugia e le zone circostanti. Fino a mercoledì si manterranno condizioni di stabilità e sole.

Il fronte freddo proveniente dell'Artico, secondo 3bmeteo, potrebbe portare di notte anche fiocchi nelle aree più alte del capoluogo. La quota neve prevista dagli esperti Fino a mercoledì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1517°C. Ma da giovedì un fronte freddo irromperà sull'Umbria: ulteriore conferma del colpo di coda dell'inverno, a pochi giorni dall'inizio della primavera, riguarderà anche la nostra regione seppur di riflesso, dato che il peggio è previsto per le regioni adriatiche.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Intensa ondata di freddo con neve a bassa quota, venti forti e gelate tardive “Bufera in arrivo sull’Italia”. Meteo, l’avviso degli esperti: freddo, neve, grandine e venti fortiLa seconda settimana di febbraio 2026 si apre sotto il segno dell’instabilità, con uno scenario meteorologico destinato a incidere in modo marcato su... Contenuti utili per approfondire Freddo venti forti e neve a Perugia e... Temi più discussi: Intensa ondata di freddo con neve a bassa quota, venti forti e gelate tardive; Meteo in Piemonte in arrivo un fronte freddo con forti venti da nord; Torna l'inverno con freddo e neve. Oggi allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia; Meteo, la discesa artica porta venti forti e fa crollare le temperature: ecco quando il freddo si intensificherà. Meteo Italia: discesa artica tra mercoledì e giovedì con venti forti e calo termicoL'Italia si prepara all'arrivo di un intenso fronte freddo: colpo di coda dell'inverno da Nord a Sud con piogge e neve. meteo.it Svolta invernale sulle Dolomiti: precipitazioni diffuse, freddo e venti fortiTra mercoledì e giovedì fenomeni diffusi con accumuli fino a 30 mm e neve in calo fino a 600-900 m. Temperature sotto la norma e raffiche oltre 100 km/h, poi variabilità e schiarite nel weekend. amicodelpopolo.it Torna il freddo in Toscana: ecco perché c'è il rischio neve a bassa quota - facebook.com facebook Una settimana dopo gli Oscar, esibisce un biondo burro freddo e impeccabile x.com