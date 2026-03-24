Firmate l’accordo da 750 miliardi o vi taglio il gas

di Shanaka Anslem Perera – Il presidente Trump ha appena detto a 450 milioni di europei: firmate il mio accordo entro giovedì o vi taglio il gas. E se pensate che sia impulsivo, non state prestando attenzione. Questa è la mossa energetica più calcolata della storia americana. Il sistema GNL del Qatar è fuori servizio. Forza maggiore. Ras Laffan ha chiuso dopo essere stato colpito da droni iraniani al terzo giorno. Il 17% della capacità globale di GNL è fuori servizio per 3-5 anni. Il gasdotto russo per l’Europa è stato interrotto dopo l’Ucraina. La Norvegia ha raggiunto la sua capacità massima. I prezzi del GNL in Europa sono aumentati del 35-50% dalla chiusura di Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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