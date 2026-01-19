Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis ad aprile | Matilde ha scelto il nome

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere il loro secondo figlio, previsto per aprile. La coppia ha condiviso di aver scelto il nome di Matilde per il nuovo arrivato. Ricordano anche i momenti difficili vissuti a dicembre, durante il ricovero della primogenita. Un percorso di crescita e di speranza, affrontato con serenità e attenzione.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori per la seconda volta tra una manciata di settimane. A un mese esatto dall'annuncio via social, la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin su Canale 5 per raccontare questa seconda gravidanza e svelare che il nome della piccola è stato già scelto. "Mi sono accorta di essere incinta quando Matteo era ai Mondiali", ha svelato la Divina nel salotto domenicale di Canale 5, anticipando che il parto dovrebbe avvenire all'inizio di aprile, stavolta senza sorprese: "Questa volta faremo le cose precise, perchè l’altra volta, anche per la bambina è stata una situazione faticosa, ora sto facendo tutti i controlli medici di avvicinamento, la situazione non è tanto diversa dall’altra volta quindi sarà di nuovo un cesareo, ma sarà programmato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sulla sua seconda gravidanza, ora al settimo mese, descrivendo un episodio difficile in cui la figlia Matilde ha avuto convulsioni e non rispondeva. La sportiva e Matteo Giunta hanno parlato della sensazione di impotenza in quei momenti, sottolineando l'importanza di affrontare con serenità questa fase. La testimonianza offre uno sguardo sincero sulla loro esperienza personale e sulla gestione di un momento complesso.

