Natale in Vetrina 2025 premiate le migliori vetrine a Pomigliano

Oggi a Pomigliano d’Arco si è svolta la premiazione del concorso “Natale in Vetrina 2025”. Il Comune ha riconosciuto le vetrine più creative e curate tra le tante che hanno partecipato, coinvolgendo numerose attività commerciali della città. La cerimonia si è tenuta nel Palazzo Comunale, davanti a una platea di cittadini e commercianti entusiasti.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 12 FEB – Si è svolta oggi nel Palazzo Comunale la cerimonia di premiazione del concorso di idee "Natale in Vetrina – Edizione 2025", iniziativa promossa dall'amministrazione comunale che ha coinvolto decine di attività commerciali cittadine e registrato un'ampia partecipazione popolare. Alla premiazione hanno preso parte l'assessore al Commercio e al Lavoro Marianna Manna e l'assessore al Bilancio Mattia De Cicco. Per il concorso sono stati raccolti migliaia di voti per le vetrine in gara, oltre a centinaia di interazioni sul post ufficiale pubblicato dal Comune. Il primo premio è stato assegnato a La Ferrara Abbigliamento di via Ercole Cantone, il secondo ad Alvin Shows, anch'esso in via Ercole Cantone, mentre il terzo riconoscimento è andato alla Pasticceria Guadagni di Corso Vittorio Emanuele.

