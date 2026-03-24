esplosivi in casa mentre era ai domiciliari condannato trentenne

Un uomo di 30 anni è stato condannato a un anno di reclusione per aver detenuto in casa circa trenta chili di materiale esplosivo mentre si trovava agli arresti domiciliari. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Manfredi Coffari. La vicenda riguarda il possesso di sostanze pericolose senza autorizzazioni durante un periodo di restrizioni domiciliari.

Un anno di reclusione. È la condanna inflitta dal giudice Manfredi Coffari al trentenne di Porto Empedocle Luigi Pulsiano, accusato di avere detenuto in casa quasi trenta chili di materiale esplosivo mentre si trovava ai domiciliari. La pena coincide con la richiesta formulata in aula dal pubblico ministero Manuela Sajeva. Durante il processo, la difesa – rappresentata dall’avvocato Davide Casà – aveva chiesto una consulenza tecnica per chiarire la reale natura del materiale sequestrato, sostenendo che non si potesse parlare di ordigni ad alto potenziale. L’esperto nominato, Gianfranco Guccia, specialista in armi ed esplosivi, aveva infatti spiegato che “è difficile parlare di esplosivi dall’elevato potere distruttivo in assenza di un’accurata indagine tecnico-scientifica”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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