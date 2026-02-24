Teneva un deposito di esplosivi in casa mentre era ai domiciliari il consulente | Difficile parlare di ordigni

Un consulente ha confermato che un uomo custodiva esplosivi in casa mentre era ai domiciliari, a causa delle difficoltà nel valutare la natura del materiale senza un’analisi tecnica approfondita. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose ha sollevato preoccupazioni, poiché il materiale sequestrato potrebbe avere un alto potenziale distruttivo. La questione rimane aperta finché non verranno eseguiti ulteriori accertamenti scientifici.

“Difficile parlare di esplosivi dall’elevato potere distruttivo in assenza di un'accurata indagine di natura tecnico-scientifica sul materiale sequestrato.” È la conclusione del consulente tecnico della difesa, Gianfranco Guccia, esperto di armi ed esplosivi, ascoltato in aula nel processo a carico di Luigi Pulsiano, trentenne di Porto Empedocle accusato di avere detenuto in casa 29 chili di materiale esplosivo tra bombe carta, ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati. Il processo è in corso davanti al giudice Manfredi Coffari. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Casà, aveva chiesto una consulenza per chiarire la reale natura e la potenzialità del materiale sequestrato, contestando la ricostruzione accusatoria secondo cui gli ordigni avrebbero potuto provocare “morti o il crollo dello stabile”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Allestisce un laboratorio di marijuana in casa mentre è ai domiciliariUn uomo ai domiciliari allestisce un laboratorio di marijuana in casa, attirato dall’odore intenso e riconoscibile.

Spacciava droga mentre era ai domiciliari: scatta l'arrestoA Brindisi, un uomo è stato arrestato dopo essere stato scoperto con dosi di cocaina e hashish in casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Firenze, nascondeva in casa chili di hashish e marijuana e 300 pasticche di anfetamine. Arrestato; Addio all’ingegner Gianni Gross, magnate dei carburanti; Tarna scappava, Vescovo l'ha preso, la ricostruzione del killer Salvagno. Per il complice si prefigura il concorso in omicidio; Un rapporto bomba dice che Epstein ha nascosto foto e dischi rigidi in una mezza dozzina di unità di archiviazione negli Stati Uniti.

Teneva 117 bombole di Gpl in un deposito non autorizzato, denunciatoI finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito degli ordinari servizi a contrasto degli illeciti nel settore dei prodotti energetici, nei giorni scorsi hanno rinvenuto e sottoposto a ... canicattiweb.com

Teneva quindici chili di droga nel frigorifero. Arrestato in BologninaBOLOGNA – Nel frigo di casa conservava 15 kg di droga. Un uomo di 52 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Bologna durante un servizio mirato al contrasto ... bologna.repubblica.it

Album dei ricordi. Inverno 2006, vent'anni fa. Questo era lo stato in cui si trovava la sezione Alpha della Base missilistica di Malga Zonta Toraro - 66° IT dopo 29 anni di abbandono: un magazzino e deposito comunale. Ma dal 2005 col Comune di Folgaria e co - facebook.com facebook