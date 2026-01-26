Bertinoro al via il convegno dedicato all' intelligenza artificiale | per IA Quo Vadis in arrivo esperti da tutta Europa

Dal 2 al 6 febbraio, Bertinoro ospita un grande evento dedicato all'intelligenza artificiale "IA, Quo Vadis?", una full immersion focalizzata sull'avvento e le applicazioni dell'IA. L’iniziativa è promossa nell’ambito del nuovo circuito nazionale EFC, Educating Future Citizens, la rete che unisce otto Scuole Universitarie Superiori italiane per la formazione sui contenuti di riferimento del terzo millennio ed è concepita come evento formativo di alto livello per esplorare gli impatti dell’intelligenza artificiale sulla nostra società e sulla ricerca. A introdurre la manifestazione, lunedì 2 febbraio, alle 9.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su quo vadis

Il convegno “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law” si terrà a Roma il 10 dicembre presso Palazzo San Macuto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su quo vadis

Argomenti discussi: Bertinoro investe sui giovanissimi: al via i giochi di psicomotricità per nido e scuola dell’infanzia; Imparare a conoscere se stessi giocando: a Bertinoro partono i laboratori di psicomotricità; Incendio in una casa a Bertinoro, morta una donna; Bertinoro, il Comune finanzia la psicomotricità per i bambini.

Alea, a Bertinoro via al ritiro degli indumentiA Bertinoro sono in distribuzione, direttamente a casa delle persone, i sacchetti per il nuovo servizio sperimentale di raccolta degli indumenti. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il ... ilrestodelcarlino.it

Bertinoro, il comune finanzia la psicomotricità per i bambiniL’obiettivo è favorire lo sviluppo fisico, emotivo e relazionale. La vicesindaca Londrillo con delega alla scuola: Il progetto conferma il nostro impegno nel promuovere attività educative di qualità ... msn.com

Fuori è inverno, ma al Quo Vadis il profumo è quello giusto. La nostra frittura di pesce arriva in tavola bollente, croccante e dorata al punto perfetto: comfort food di mare, versione Riviera. Gennaio è fatto per prendersi il tempo di mangiare bene: tu - facebook.com facebook