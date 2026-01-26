Bertinoro al via il convegno dedicato all' intelligenza artificiale | per IA Quo Vadis in arrivo esperti da tutta Europa

Dal 2 al 6 febbraio, Bertinoro ospita un grande evento dedicato all'intelligenza artificiale "IA, Quo Vadis?", una full immersion focalizzata sull'avvento e le applicazioni dell'IA. L’iniziativa è promossa nell’ambito del nuovo circuito nazionale EFC, Educating Future Citizens, la rete che unisce otto Scuole Universitarie Superiori italiane per la formazione sui contenuti di riferimento del terzo millennio ed è concepita come evento formativo di alto livello per esplorare gli impatti dell’intelligenza artificiale sulla nostra società e sulla ricerca. A introdurre la manifestazione, lunedì 2 febbraio, alle 9.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

