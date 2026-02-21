Le urla l’aggressione l’allarme dei vicini | uomo picchia la compagna scatta il Codice rosso

Un uomo di Salorno è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante una lite in casa. I vicini hanno sentito urla e richieste di aiuto, chiamando subito le forze dell’ordine. Sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di nervosismo e hanno applicato il “Codice rosso” per garantire la sicurezza della donna. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi abita nella zona, preoccupato per la situazione.

Un uomo residente a Salorno è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di gravi condotte di violenza nei confronti della propria compagna. L’operazione, avvenuta qualche giorno fa, è stata condotta dalle forze dell’ordine di Egna. Tutto è partito da una segnalazione dei vicini di casa della coppia che, sentendo urla e rumori riconducibili a un’aggressione, hanno allertato gli operatori del numero unico di emergenza 112. Immediato l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I primi hanno bloccato l’aggressore - ancora intento a malmenare la fidanzata - e, attivando l'iter del protocollo del "Codice rosso", hanno messo in sicurezza la vittima.🔗 Leggi su Trentotoday.it La lite in casa, le urla, l'allarme dei vicini: i pompieri sfondano la portaUn pomeriggio movimentato a Sanpolino, dove i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito urla e rumori di lite in una casa di Via degli Alpini. Codice Rosso, intervento dei Carabinieri: arrestato un uomo di 50 anniI Carabinieri di San Giorgio Ionico sono intervenuti in modo rapido per fermare una situazione di violenza domestica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sassari, picchiato dal branco: la testimonianza di Andrea Coroforo: lo schiaffo, i calci in testa, le urla; Urla in strada, giovane salvata dai carabinieri. Arrestato un 22enne per violenza sessuale; I carabinieri intervengono in un'abitazione a Napoli tra sangue e urla dei presenti: due feriti; Prima picchia la compagna, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato. …il “machismo” non è solo un tratto individuale, ma un codice culturale che la società continua a premiare... Vince chi impone, chi urla, chi occupa spazio, chi confonde l’arroganza con la forza e la sopraffazione con il successo. In questo schema il vincente di - facebook.com facebook