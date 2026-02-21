Le urla l’aggressione l’allarme dei vicini | uomo picchia la compagna scatta il Codice rosso
Un uomo di Salorno è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante una lite in casa. I vicini hanno sentito urla e richieste di aiuto, chiamando subito le forze dell’ordine. Sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di nervosismo e hanno applicato il “Codice rosso” per garantire la sicurezza della donna. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi abita nella zona, preoccupato per la situazione.
Un uomo residente a Salorno è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di gravi condotte di violenza nei confronti della propria compagna. L’operazione, avvenuta qualche giorno fa, è stata condotta dalle forze dell’ordine di Egna. Tutto è partito da una segnalazione dei vicini di casa della coppia che, sentendo urla e rumori riconducibili a un’aggressione, hanno allertato gli operatori del numero unico di emergenza 112. Immediato l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I primi hanno bloccato l’aggressore - ancora intento a malmenare la fidanzata - e, attivando l'iter del protocollo del "Codice rosso", hanno messo in sicurezza la vittima.🔗 Leggi su Trentotoday.it
