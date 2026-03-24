È deceduto a 91 anni in modo sereno, circondato dall’affetto dei familiari. La famiglia ha comunicato la perdita del noto cantautore, conosciuto come poeta della canzone italiana. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale. La sua morte segna la fine di una lunga carriera nel mondo della musica e della canzone.

È morto a 91 anni in serenità circondato dall’affetto dei suoi cari. Con queste parole la famiglia ha annunciato la scomparsa del grande cantautore. Cantautore tra i più raffinati della sua generazione, autore di classici come Il cielo in una stanza, Sapore di sale e Senza fine, Paoli è stato una delle voci simbolo della scuola genovese e della stagione dei cantautori. Con la morte di Gino Paoli scompare uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana del dopoguerra. Autore di brani entrati nella memoria collettiva come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, La gatta e Una lunga storia d’amore, Paoli ha attraversato oltre sessant’anni di musica mantenendo sempre uno stile personale: una voce bassa e confidenziale, capace di trasformare emozioni intime in canzoni universali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - È morto Gino Paoli, il poeta malinconico della canzone italiana

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Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook

Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com