DS N°7 lusso e sostenibilità | interni in Alcantara Blu Eterno

La nuova DS N°7 presenta interni rivestiti in Alcantara Blu Eterno, un materiale utilizzato per gli interni dell'auto. La vettura combina elementi di design di lusso con aspetti legati alla sostenibilità, secondo quanto comunicato dalla casa produttrice. La presentazione si focalizza sulla coerenza tra materiali pregiati e attenzione all’ambiente, senza approfondire dettagli tecnici o dichiarazioni ufficiali.

(Adnkronos) – La nuova DS N°7 segna un passo deciso verso un’idea evoluta di lusso automobilistico, dove materiali, estetica e sostenibilità convivono in modo coerente. Al centro del progetto emerge l’utilizzo di Alcantara Blu Eterno, una finitura sviluppata appositamente per questo modello e destinata a diventare uno degli elementi distintivi dell’abitacolo. La tonalità scelta non è casuale: il Blu Eterno si distingue per profondità e luminosità, esaltando la matericità dell’Alcantara e contribuendo a creare un ambiente raffinato e armonico. L’effetto visivo sulla nuova DS N°7 è quello di uno spazio avvolgente, dove ogni dettaglio è pensato per trasmettere eleganza e qualità percepita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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