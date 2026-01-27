In questo testo si parla di un’evoluzione degli spazi di lavoro, passando dagli uffici boutique a ambienti più raffinati e silenziosi come i cortili interni. Viene evidenziata l’importanza di ambienti che uniscono funzionalità e design, creando spazi creativi e di lusso discreto. Un’analisi che mette in luce le tendenze attuali nel settore immobiliare e degli spazi lavorativi di alta qualità.

Un " lusso silenzioso " nascosto nelle corti interne, dietro le quinte delle vetrine. La nascita di " uffici boutique ", non più semplici scrivanie ma hub creativi che fondono l’estetica di un loft di design con i servizi di un hotel. L’arrivo di startup tech e studi di giovani professionisti, tessere del nuovo puzzle di corso Buenos Aires, storica via dello shopping che sta cambiando volto. "C’è stato un tempo in cui corso Buenos Aires era un’arteria frenetica dedicata esclusivamente al consumo rapido, una successione ininterrotta di insegne luminose e marciapiedi affollati – osserva Sara Damasceni, fondatrice di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultima mutazione: "Dagli uffici boutique al lusso silenzioso dei cortili interni"

