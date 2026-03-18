Delmastro tace sullo scoop del Fatto Ma giustifica la frase sulle toghe e il cancro | A contestualizzarla è sottoscrivibile

Nel giorno in cui si attendeva una risposta, Delmastro ha scelto di non commentare lo scoop del Fatto. Tuttavia, ha spiegato che la frase sulle toghe e il cancro può essere considerata sottoscrivibile se letta nel giusto contesto. La sua posizione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o chiarimenti, lasciando in sospeso le interpretazioni sulla vicenda.

“A ben leggere la frase, a contestualizzarla, credo che sia anche sottoscrivibile “. Nel giorno in cui il Fatto rivela i suoi affari con la famiglia di Mauro Caroccia, imprenditore condannato per mafia e legato al clan Senese, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non dice una parola sul caso. Ma giustifica le discusse parole del suo compagno di partito Franco Zaffini, senatore di Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi ha paragonato la magistratura a un tumore: “Cadere sotto le grinfie” dei magistrati “è come se ti diagnosticano un cancro, è peggio di un plotone d’esecuzione”, ha detto durante un evento per il Sì, citando la frase della capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delmastro tace sullo scoop del Fatto. Ma giustifica la frase sulle toghe e il cancro: “A contestualizzarla è sottoscrivibile” Articoli correlati Leggi anche: Delmastro vuole una rivoluzione sulle espulsioni dei clandestini. La bordata alle toghe Leggi anche: Stop alle faide in nome del No. Le «toghe rosse» si assegnano il processo a Delmastro