Daniela Poggi ha raccontato di essere scappata da casa a 15 anni e di essere finita in carcere in seguito a una relazione amorosa. L’attrice sarà presente il prossimo 8 aprile al Campidoglio per partecipare all’Incoronazione dei poeti, dove leggerà i versi di Valerio Magrelli. La sua presenza è annunciata in occasione dell’evento dedicato alla poesia.

Daniela Poggi sarà al Campidoglio l’8 aprile per l’Incoronazione dei poeti e per voce ai versi di Valerio Magrelli. Un’occasione per ripercorrere i suoi 71 anni da protagonista del mondo dello spettacolo con una carriera variegata e improntata all’indipendenza. Un anelito alla libertà personale che l’attrice spiega così a La Repubblica: “I miei genitori si separarono quando ero piccolissima, e io sono cresciuta con un amore smisurato per mio padre, quasi come fosse il mio principe azzurro. Poi però l’ho anche combattuto duramente quando ho scoperto che aveva una relazione importante. Avevo quindici anni, scappai dal collegio e arrivai perfino a dirgli che, se non avesse lasciato quella donna, sarei andata al tribunale dei minori per togliermi il suo cognome. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Daniela Poggi si confessa: “La fuga da casa a 15 anni e quando sono finita in carcere per amore”

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