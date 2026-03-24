Catturando in fuga da 5 anni e ' tradito' dall' amore | beccato a casa della compagna

Un uomo di 51 anni, residente a Caianello, è stato rintracciato dopo cinque anni di fuga. Era scomparso nel 2021 e recentemente è stato trovato nell’abitazione della sua compagna. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che hanno svolto le indagini per ricostruire i suoi spostamenti e le ragioni della sua assenza. La sua permanenza nella casa della donna è stata documentata dalle forze dell’ordine.

Dovrà scontare una pena di 4 anni, 3 mesi e 5 giorni di reclusione per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi E’ stato tradito dall’amore Mauro De Fusco, 51enne di Caianello, che si è reso irreperibile dal 2021. E’ stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Ufficio Esecuzioni Penali, provvedimento che avrebbe dovuto essere eseguito già dal 1° dicembre 2021. Da allora il ricercato si era sottratto all’esecuzione della misura, rendendosi irreperibile e riuscendo a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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