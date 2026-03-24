Da Como a Barcellona in bici per una carbonara | 1.100 km in 11 giorni l’impresa di Giulio Ballardini

Un ciclista ha percorso oltre mille chilometri in dieci giorni, partendo da Como e arrivando a Barcellona, senza aver mai effettuato un allenamento specifico. L’obiettivo dichiarato era di preparare una carbonara per una ragazza durante il viaggio. La sua impresa è stata documentata attraverso i post sui social e ha attirato l’attenzione di appassionati di ciclismo e curiosi.

Undici giorni in bici tra neve, vento e fatica per rivederla: il viaggio da Como a Barcellona raccontato tappa dopo tappa Più di mille chilometri in bicicletta, undici giorni di viaggio, zero allenamento (per sua stessa ammissione) e una motivazione tanto semplice quanto irresistibile: preparare una carbonara a Barcellona per una ragazza. È la storia di Giulio Ballardini, creator e avventuriero, partito da Como l’11 marzo con una bici carica di tenda, fornello e viveri, trasformata per due settimane nella sua unica casa. Un viaggio nato quasi per scherzo, ma diventato realtà pedalata dopo pedalata e raccontato giorno per giorno su Instagram ai suoi oltre 63mila follower. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Da Como a Barcellona in bici per una carbonara: 1.100 km in 11 giorni, l’impresa di Giulio Ballardini Articoli correlati Da Barcellona a Monza in bici: l'impresa di Renata per aiutare i neonati in ospedaleUn viaggio in sella alla bicicletta da Barcellona a Monza per salvare mamme e neonati. Una selezione di notizie su Giulio Ballardini Argomenti discussi: Da Como a Barcellona in bici per una carbonara: 1.100 km in 11 giorni, l’impresa di Giulio Ballardini; Da Como a Barcellona in bici per una carbonara | 1.100 km in 11 giorni l’impresa di Giulio Ballardini. Da Como a Barcellona in bici per una carbonara: 1.100 km in 11 giorni, l’impresa di Giulio BallardiniUndici giorni in bici tra neve, vento e fatica per rivederla: il viaggio da Como a Barcellona raccontato tappa dopo tappa ... quicomo.it