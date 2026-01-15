Da Barcellona a Monza in bici | l' impresa di Renata per aiutare i neonati in ospedale

Renata Andolfi, fisioterapista monzese, ha intrapreso un viaggio in bici da Barcellona a Monza con l’obiettivo di sostenere i neonati in ospedale. L’iniziativa, promossa su GoFundMe, unisce la passione per il ciclismo e l’impegno solidale, offrendo un aiuto concreto a mamme e bambini in difficoltà. Un’impresa che dimostra come lo sport possa essere uno strumento di solidarietà e sostegno alla comunità.

Una biciclettata di solidarietà. Da Barcellona per un’incubatrice - È la prima avventura del 2026 di Renata Andolfi, la fisioterapista osteopata monzese e cicloviaggiatrice che ama unire ... msn.com

