Da Barcellona a Monza in bici | l' impresa di Renata per aiutare i neonati in ospedale
Renata Andolfi, fisioterapista monzese, ha intrapreso un viaggio in bici da Barcellona a Monza con l’obiettivo di sostenere i neonati in ospedale. L’iniziativa, promossa su GoFundMe, unisce la passione per il ciclismo e l’impegno solidale, offrendo un aiuto concreto a mamme e bambini in difficoltà. Un’impresa che dimostra come lo sport possa essere uno strumento di solidarietà e sostegno alla comunità.
Un viaggio in sella alla bicicletta da Barcellona a Monza per salvare mamme e neonati. L'iniziativa è stata lanciata su GoFundMe da Renata Andolfi, fisioterapista monzese d'adozione e biker globetrotter per passione. Vulcanica e piena di risorse, Renata si è sempre dilettata a coniugare l'amore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
