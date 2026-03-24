Crisi Tisg Chiarite la scelta dell’esperto

Composizione negoziata per The Italian Sea Group: l’ Ordine provinciale dei commercialisti torna a chiedere chiarimenti sulla nomina dell’esperto. Si mantiene particolarmente caldo il dibattito attorno alla procedura di composizione negoziata avviata recentemente da The Italian Sea Group. A sollevare ulteriori interrogativi è l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Massa, che ha indirizzato una richiesta formale di chiarimenti alla Camera di commercio di Firenze. Al centro della riflessione non vi è la legittimità formale della nomina dell’esperto indipendente, ritenuta conforme alla normativa, quanto piuttosto la coerenza con lo spirito stesso dello strumento della composizione negoziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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