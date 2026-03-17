La crisi dell’azienda Tisg di Marina di Carrara si sta approfondendo, con circa 1.500 posti di lavoro a rischio. Il 30 marzo è la data stabilita per la conclusione della procedura di composizione negoziata. I sindacati chiedono che vengano saldati i crediti nei confronti di fornitori e dipendenti, mentre la gestione della situazione è in fase di definizione ufficiale.

La crisi che attanaglia l’azienda Tisg a Marina di Carrara ha raggiunto una fase delicata, con l’avvio ufficiale della procedura di composizione negoziata e la richiesta urgente dei sindacati affinché vengano saldati i crediti verso fornitori e dipendenti. Nicola Del Vecchio e Umberto Faita hanno sottolineato come la stabilità del patrimonio industriale non debba ricadere sulle spalle dei lavoratori diretti o dell’ampio indotto locale, stimato in circa 1.500 unità lavorative. L’incontro cruciale previsto per il 30 marzo con le categorie metalmeccaniche rimane fissato per definire le modalità di pagamento delle mense arretrate da quattro mesi e garantire la continuità operativa del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Tisg: 1.500 posti a rischio, il 30 marzo è la data

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