Inter Pisa conferenza Gilardino | Vogliamo rendere felici i nostri tifosi | saranno 5000

Alla vigilia della partita tra Inter e Pisa, Alberto Gilardino ha illustrato gli obiettivi della sua squadra, sottolineando l’importanza di offrire una prestazione che possa rendere felici i tifosi. Con circa 5.000 supporter presenti, il tecnico toscano ha evidenziato il rispetto per l’avversario e la volontà di affrontare la sfida con equilibrio e attenzione, puntando a un risultato positivo e a una prestazione che rispecchi i valori del club.

Inter Pisa conferenza Gilardino. Alla vigilia di Inter-Pisa, Alberto Gilardino ha presentato la sfida di San Siro ai canali ufficiali del club toscano, riconoscendo fin da subito il valore dell’avversario. “ Domani incontriamo la prima della classe per quello che ha fatto vedere in questo campionato e per quello che sta facendo da tanti anni anche in Champions “, ha spiegato il tecnico, sottolineando come la sua squadra debba portare con sé “ lo spirito mantenuto contro l’Atalanta “. Per Gilardino serviranno “ perseveranza, sacrificio, personalità e coraggio ” per affrontare una gara di altissimo livello.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film di fantascienza! Avremo due defezioni»

Leggi anche: La bottega che trasforma i cesti natalizi in racconti del territorio: "Vogliamo rendere felici le persone attraverso il cibo"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Pisa, Gilardino: In porta Scuffet, Touré sta meglio. Gli assenti...; Pisa, Gilardino: Contro l'Atalanta gara difficile, non c'è Tabù-Arena; Pisa, Gilardino: Il club sta facendo sforzi enormi in questo mercato; Pareggio Pisa: le voci di Gilardino, Durosinmi, Aebischer e Moreo Streaming | DAZN IT.

Pisa, Corrado: Ora rientra Akinsanmiro, ci darà una grossa mano. Siamo contenti di GilardinoNel corso della conferenza stampa di oggi, in cui è stata annunciata la nuova partnership con ChiantiBanca per la realizzazione del nuovo centro sportivo, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado si è ... msn.com

Calcio: Gilardino, Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggioDomani incontriamo la prima della classe. Una squadra fortissima anche a livello internazionale, nonostante la sconfitta dell'altra sera contro l'Arsenal, quindi dobbiamo portare a San Siro lo spirit ... ansa.it

Inter-Pisa, Gilardino studia la mossa Durosinmi dal 1': due rientri a San Siro x.com

L'Inter giocherà domani sera a San Siro contro il Pisa. Sarà una grande occasione per i nerazzurri viste le sfide complicate di Napoli e Milan - facebook.com facebook