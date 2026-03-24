L'attrice ha dichiarato di aver vissuto esperienze senza rinunce e ha espresso un pensiero sulle relazioni sentimentali, affermando che potrebbe risposarsi più per motivi di amicizia che di amore. Ha anche commentato il fatto di non aver mai avuto relazioni con donne, rivelando un punto di vista personale sulle sue preferenze. Le sue parole sono state riportate durante un'intervista recente.

"Risposarmi? Potrei sì, non lo farei per amore quanto piuttosto per amicizia, che per me è una forma di amore. E il 'fortunato', infatti, sarebbe un mio amico, una persona perbene che abita vicino casa mia e ha gli stessi miei interessi. Non è meraviglioso? E non pretende niente. D’altra parte, oggi io vivo felicemente sola con il mio cane, un bassotto che si chiama.Vasco Rossi". A raccontarsi, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è l'attrice Corinne Clery, raggiunta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli nel giorno del suo 76esimo compleanno. E se il suo possibile marito.avesse anche altre storie? "Non sono gelosa, andrebbe bene, lui avrà le sue storie e se me le volesse presentare non ci sarebbe problema. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Corinne Clery: “Non mi sono fatta mancare nulla, peccato non essere stata lesbica”

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