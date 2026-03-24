Controlli straordinari in centro a Palermo una denuncia | sanzioni per oltre 11 mila euro

Operazione dei carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale. Nei guai un 38enne titolare di un'attività commerciale Una persona denunciata e sanzioni per oltre 11 mila euro. È il bilancio di un servizio di controllo straordinario eseguito in centro dai carabinieri. Nel corso dell’operazione, i militari della stazione Centro, coadiuvati dalla polizia municipale, hanno denunciato un 38enne, già gravato da precedenti di polizia e titolare di un’attività commerciale, ritenuto responsabile di invasione di terreni o edifici e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per diverse violazioni, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico e irregolarità in materia di igiene e impatto acustico, per un importo complessivo di 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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