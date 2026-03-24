col rispetto si cambia il mondo quello fuori e quello interiore

La parola rispetto è legata al concetto di valore e senza di esso la nostra vita e la convivenza con gli altri uomini sarebbe come una casa senza fondamenta! La parola deriva da respicere, che significa guardarsi intorno. Oggi, nella nostra società si guarda sempre avanti, mentre il rispetto è quel momento di riflessione che ci ferma un attimo e ci porta a considerare cosa è veramente importante, cosa merita la nostra attenzione. Leggendo il "Cantico delle creature" abbiamo compreso che Il nostro pianeta ci ospita, ma non ci appartiene. Esso va trattato con grande cura e responsabilità. Anche l’amicizia si basa sul rispetto. Ma quante volte... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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