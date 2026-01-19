Buon compleanno Mauro Tassotti Claudio Marchisio…

Il 19 gennaio festeggiano il loro compleanno diverse personalità italiane e internazionali, tra cui Mauro Tassotti, Claudio Marchisio e Alessandro Haber. Questa giornata segna il compleanno di professionisti provenienti da ambiti vari come il calcio, il cinema, la musica e la politica. È un’occasione per riconoscere il contributo di queste figure nel loro campo e celebrare il loro percorso di vita.

Buon compleanno Mauro Tassotti, Claudio Marchisio, Alessandro Haber, Tippi Hedren, Pier Carlo Padoan, Pasquale Viespoli, Mario Dalla Tor, Alessandro Romeo, Raimondo Todaro, Paolo Pangrazzi, Hagen Patscheider, Andrea Scarpellini. Oggi 19 gennaio compiono gli anni: Micaela Giustiniani, attrice, doppiatrice; Tippi Hedren, attrice (Gli uccelli di Hitchcock); Virgilio Braconi, compositore, discografico; Giuseppe Dallara, imprenditore, politico. Inoltre, compiono gli anni: Franco Caldara, ex giocatore di curling; Franca Batich, pittrice; Paolo Ricci, politico; Vasco Properzi, ex cestista, allenatore; Gianfranco Borsari, ex calciatore Modena, allenatore; Antonio Delogu, filosofo; Loredana Taccani, cantante; Paolo Tofani, chitarrista; Enzo Siviero, ingegnere, architetto; Alberto Benini, ex calciatore Genoa; Mauro Listanti, ex calciatore Taranto; Luciano Canepari, linguista; Alessandro Haber, attore, regista, cantante; Oavaldo Jaconi, ex calciatore, allenatore; Mario Farneti, scrittore, giornalista; Clara Murtas, cantante, attrice; Pier Carlo Padoan, economista, ex ministro dell'economia; Antonio Toffanin, ex calciatore Battaglia Terme, Matera, Mestrina, allenatore.

Il 13 gennaio sono diversi i personaggi che festeggiano il loro compleanno, tra professionisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra loro, Claudio d'Armiento, montatore cine-tv e manager, e Renato Bruson, rinomato baritono. Questa giornata segna il ricordo di persone che hanno contribuito in vari ambiti, offrendo un'occasione per riconoscere il loro impegno e le loro carriere.

