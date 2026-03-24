Ciao Caglioni l’abbraccio di Bergamo all’artista dallo spirito libero che aveva un sorriso per tutti

Alle 14.15 di martedì 24 marzo si sono riunite persone a Bergamo per rendere omaggio a Stefano Caglioni, artista di 76 anni scomparso. Conosciuto per il suo carattere libero e il sorriso sempre rivolto a chi incontrava, Caglioni è stato ricordato con un abbraccio collettivo durante il suo ultimo saluto. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione e partecipazione.

L’ADDIO. Alle 14.15 di martedì 24 marzo l’ultimo saluto a Stefano Caglioni, indimenticato estroso artista bergamasco, che si è spento a 76 anni. Caglioni è morto domenica 22 marzo all’età di 76 anni, nell’Rsa Santa Maria Ausuliatrice dove risiedeva da una quindicina di anni. Prima di allora Stefano, era parte integrante del tessuto urbano della città, era sempre in strada, tutti lo conoscevano per il suo lato estroso e divertente, parlava con chiunque e non mancava mai di sorridere, affrontando la vita con lo spirito libero di chi vuole assomigliare solo a sé stesso. La bara è stata accolta da un applauso e i presenti si sono stretti intorno alla sorella Carla (la madre Rory di 102 anni, invece, non era presente). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Ciao Caglioni», l’abbraccio di Bergamo all’artista dallo spirito libero che aveva un sorriso per tutti Articoli correlati Leggi anche: Addio a Stefano Caglioni, l’artista controcorrente che ha lasciato un segno a Bergamo Leggi anche: Bergamo piange Stefano Caglioni, artista originale e fuori dagli schemi Altri aggiornamenti su Ciao Caglioni Argomenti discussi: Ciao Caglioni, l’abbraccio di Bergamo all’artista dallo spirito libero che aveva un sorriso per tutti; Bergamo piange Ol Cagliù: l'omaggio della Curva Nord e l'addio commosso della sua città. «Ciao Caglioni», l’abbraccio di Bergamo all’artista dallo spirito libero che aveva un sorriso per tuttiAlle 14.15 di martedì 24 marzo l’ultimo saluto a Stefano Caglioni, indimenticato estroso artista bergamasco, che si è spento a 76 anni. ecodibergamo.it