Una nuova funzionalità di ChatGPT permette di inserire pubblicità nelle conversazioni, con risposte sponsorizzate. In un episodio di Black Mirror, un personaggio si ammala di tumore, ma questa volta si tratta di un esempio di come le pubblicità possano essere integrate nelle interazioni digitali. L'implementazione riguarda l'inserimento di messaggi pubblicitari durante le conversazioni con l'intelligenza artificiale.

Nella puntata Common People di Black Mirror (ve la ricordate), Amanda si ammala di un tumore cerebrale incurabile e il marito accetta una soluzione proposta da una società, Rivermind: sostituire la parte danneggiata del cervello con un sistema connesso ai loro server, mantenendola in vita come coscienza ibrida, mezza biologica mezza digitale e soprattutto conservata nei database della società (come i nostri dati su iCloud, per capirci). Intervento gratuito, con inghippo, siccome da quel momento la sua esistenza diventa un abbonamento: per funzionare deve essere mantenuta attiva attraverso un piano mensile. All’inizio sembra sostenibile, la coppia si mette sotto per mantenere le spese, finché non emergono i limiti del livello base e la necessità di passare a piani superiori, più costosi, per evitare degradazioni del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ChatGPT apre alle pubblicità dentro le vostre conversazioni. Parli con lei, risponde uno sponsor

Articoli correlati

Leggi anche: Ogni mese Clio Make Up risponde alle vostre domande, alla mail: [email protected]. Consigli, tendenze, riflessioni beauty e non solo. Scrivetele!

Come evitare la pubblicità su ChatGPT, cosa cambia con i nuovi annunciOpenAI ha annunciato che nelle prossime settimane partirà una fase di test degli annunci pubblicitari all’interno di ChatGpt.

PDR #103 CHATGPT: il lato oscuro di OpenAi e i rischi della superintelligenza artificiale

Aggiornamenti e notizie su ChatGPT apre

Temi più discussi: ChatGPT con pubblicità? OpenAI chiarisce: niente lancio globale (per ora); Lo scontro tra Claude e ChatGpt: le tre verità oltre gli spot milionari della Ai al Super Bowl; Cosa dicono le PMI sulla pubblicità di GOOGL, META e ChatGPT?; ChatGPT mostrerà annunci pubblicitari a tutti gli utenti free nelle prossime settimane - The Information.

ChatGPT apre alle pubblicità dentro le vostre conversazioni. Parli con lei, risponde uno sponsorGli spot saranno separati e visibili solo su piani gratis e Go, ma l’effetto rischia di essere lo stesso: trasformare la chat più intima in uno spazio monetizzabile ... ilgiornale.it

ChatGPT ora mostra pubblicità particolarmente invadentiOpenAI ha annunciato l'introduzione della pubblicità in ChatGPT, segnando una trasformazione radicale nel modello di business degli assistenti AI, oltre che cambiando completamente rotta rispetto alle ... tomshw.it

Marco Monty Montemagno. . Scrive meglio ChatGPT o Umberto Eco - facebook.com facebook