Cena con delitto Una danza mortale presso Tenuta la Badessa a Squinzano

Improvvisart arriva sulla scena del crimine di Tenuta La Badessa di Squinzano con la Cena con Delitto “Una danza mortale”, un racconto avvolgente fatto di amori e gelosie, sogni mai realizzati e relazioni deformate da interessi economici, dove seduzione e doppi giochi si intrecciano senza tregua.Denaro, ambizione e soprattutto amore sono i pilastri su cui si regge la vita dei protagonisti: all’apparenza sereni, ma custodi di segreti pronti a venire alla luce. In fondo, chi può davvero dirsi senza colpe?La Cena con Delitto prende vita sotto gli occhi degli invitati: gli attori di Improvvisart si confondono tra i clienti, il personale di sala e di cucina, o fingono di essere i proprietari del locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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