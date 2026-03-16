The Five Devils | il profumo del passato in un coming-of-age dal taglio fantasy – Recensione

Vicky, una bambina di otto anni, vive in un paesino di montagna e ha il dono di riconoscere e riprodurre ogni odore che percepisce. Il film “The Five Devils” è un coming-of-age con elementi fantasy che si concentra sulla sua vita e le sue esperienze. La narrazione si svolge attraverso le sue sensazioni e il suo rapporto con il passato, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Vicky è una bambina di otto anni che vive in un paesino di montagna, in possesso di un dono particolare: riesce a riconoscere, memorizzare e perfino ricreare ogni odore che incontra. Sua madre è Joanne, istruttrice di nuoto reduce da una tragedia nel suo passato, mentre il padre Jimmy, di origini senegalesi, serve come vigile del fuoco presso la caserma locale. L’equilibrio già fragile del nucleo familiare si incrina ulteriormente con il ritorno di Julia, sorella dell’uomo appena uscita di prigione dopo una lunga condanna, che ora chiede loro ospitalità. In The Five Devils riaffiorano così tensioni sepolte e segreti di quanto avvenuto molti anni prima. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Five Devils: il profumo del passato in un coming-of-age dal taglio fantasy – Recensione Articoli correlati Disciples Domination Recensione: Il ritorno del Dark FantasyQuindici anni dopo la liberazione di Nevendaar, Disciples Domination riporta la saga nel cuore del suo universo più oscuro e tormentato. Hai amato Hamnet al cinema? Ecco i 10 coming of age familiari che ti sconvolgeranno e commuoverannoTra i film del momento spiccano Hamnet e Sentimental Value, due tra i titoli più forti in vista della prossima edizione dei premi Oscar. Tutto quello che riguarda The Five Devils Argomenti discussi: I diavoli affrontano sfide mentre i Flames vincono con un’emozionante vittoria per 5-4. The Five Devils 2022Dopo la presentazione al festival di Cannes, sta per debuttare nelle sale americane il film The Five Devils (Les cinq diables) con Adèle Exarchopoulos. Ecco il trailer. movieplayer.it THE FIVE DEVILSVicky vive con sua madre Joanne e suo padre Jimmie, un uomo che ancora lotta per trovare il suo posto nel mondo. Quando la zia di Vicky, Julia, arriva dopo essere stata rilasciata dalla prigione, la ... cineuropa.org