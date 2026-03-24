Cantiere comunità al museo Griffo il confronto sul reinserimento sociale

Al museo archeologico Pietro Griffo si tiene una giornata di confronto sul reinserimento sociale, con attenzione al ruolo della comunità e delle istituzioni. L'evento vede la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici e privati, impegnati ad analizzare le modalità di integrazione e supporto per le persone in fase di reinserimento. L'incontro si svolge in un clima di discussione aperta e partecipata.

Il museo archeologico Pietro Griffo ospita una giornata di confronto dedicata al tema del reinserimento sociale, con un focus sul ruolo della comunità e delle istituzioni. Giovedì 26 marzo, nella sala Zeus, si terrà il convegno territoriale e tavola rotonda "Cantiere comunità: la responsabilità collettiva del reinserimento". A seguire, spazio alla presentazione delle esperienze e dei risultati del progetto "Ri-uscire", con un approfondimento sui modelli di intervento già attivati. I lavori saranno coordinati da Piera Lo Leggio, con gli interventi di Elisabetta Zito, Gabriella Di Franco e Anna Puci, figure impegnate nel sistema dell’esecuzione penale e nella gestione dei percorsi di reinserimento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati "Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali. Museo delle Scienze e carcere: “Articolo 27”, un percorso di reinserimento sociale attraverso lavoro e formazione.Il Museo delle Scienze di Trento apre un varco inedito, trasformando le sbarre di un carcere in un’opportunità di reinserimento sociale attraverso il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cantiere comunità Temi più discussi: Convegno al museo Griffo: Cantiere Comunità: la responsabilità collettiva del reinserimento; Pilastro, attivisti contro il cantiere del Museo dei bambini. Una residente: è questo il dialogo?; Casa della Comunità di Voghiera, sopralluogo al cantiere da oltre 2,2 milioni di euro; Mapei sponsor tecnico per il recupero degli ambulacri meridionali del Colosseo. Cantiere comunità, al museo Griffo il confronto sul reinserimento socialeIl museo archeologico Pietro Griffo ospita una giornata di confronto dedicata al tema del reinserimento sociale, con un focus sul ruolo della comunità e delle istituzioni. Giovedì 26 marzo, nella sala ... agrigentonotizie.it Agrigento, il 26 marzo il convegno Cantiere Comunità: la responsabilità collettiva del reinserimentoSi terrà giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 09:30, presso la Sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, il convegno territoriale Cantiere Comunità: la responsabilità colle ... scrivolibero.it COMUNITÀ | la PRIMAVERA del BEN-ESSERE Un pomeriggio per incontrarsi, scoprire, costruire insieme. Venerdì 27 marzo, dalle ore 16 Palazzo Solera Mantegazza – Via Dante 1, Bernareggio Ingresso LIBERO Alla scoperta dei corner: Il Cantiere - facebook.com facebook