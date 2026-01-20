Bonus sicurezza | come funziona l’agevolazione per proteggere la casa da furti e intrusioni

Il bonus sicurezza 2026 offre un’opportunità per migliorare la protezione della propria abitazione. Attraverso agevolazioni fiscali, è possibile installare porte blindate, grate, sistemi di videosorveglianza e serrature più sicure, riducendo i rischi di intrusioni. Questa misura consente di investire nella sicurezza domestica con benefici economici, favorendo un ambiente più protetto e tranquillo.

Porte blindate, grate alle finestre, antifurti, videosorveglianza, serrature più sicure. Grazie al bonus sicurezza 2026 si può “risparmiare” per mettere in sicurezza la propria casa. Non è un contributo economico diretto ma facendo domanda si può ottenere una detrazione fiscale. È una possibilità prevista all’interno del più ampio bonus ristrutturazioni. Che cos’è il bonus sicurezza e quanto si può recuperare. Il bonus sicurezza 2026 opera secondo le regole del bonus ristrutturazioni e prevede percentuali diverse a seconda della tipologia di immobile. Sono previste detrazioni del 50% per chi effettua lavori sull’ abitazione principale; del 36% per le seconde case e per gli altri immobili. 🔗 Leggi su Panorama.it

Argomenti discussi: Bonus sicurezza 2026: cos’è e come chiederlo; Bonus sicurezza 2026, a chi spetta e per quali lavori può essere richiesto; Bonus sicurezza 2026: cos’è e come funziona; Bonus sicurezza 2026, come funziona e chi può richiederlo.

