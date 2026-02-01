Reindustrializzazione | servono nuovi investimenti il territorio non può più aspettare

La situazione a Brindisi si fa sempre più tesa. Il territorio aspetta da tempo nuovi investimenti per rilanciare l’industria, ma finora i ritardi si sono accumulati. La gente si preoccupa, perché i problemi economici crescono e l’occupazione resta precaria. Le istituzioni devono fare in fretta, altrimenti la coesione sociale rischia di saltare. Il tempo a disposizione si sta esaurendo.

BRINDISI - Il tempo stringe e la pazienza sta per esaurirsi nel territorio brindisino, dove la coesione sociale rischia di essere compromessa da ulteriori ritardi nel processo di reindustrializzazione. "Con l'avvenuta definizione del quadro istituzionale pugliese, è ora di accelerare la ripartenza attraverso tavoli specifici", dichiarano Luigi Spinzi e Marcello De Marco, rispettivamente segretario generale Cisl e segretario generale Femca Cisl Taranto Brindisi. Preoccupa il settore farmaceutico, con oltre due anni di difficoltà nel rilancio dovute alla "feroce concorrenza di India e Cina".🔗 Leggi su Brindisireport.it

