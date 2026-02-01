Reindustrializzazione | servono nuovi investimenti il territorio non può più aspettare
La situazione a Brindisi si fa sempre più tesa. Il territorio aspetta da tempo nuovi investimenti per rilanciare l’industria, ma finora i ritardi si sono accumulati. La gente si preoccupa, perché i problemi economici crescono e l’occupazione resta precaria. Le istituzioni devono fare in fretta, altrimenti la coesione sociale rischia di saltare. Il tempo a disposizione si sta esaurendo.
BRINDISI - Il tempo stringe e la pazienza sta per esaurirsi nel territorio brindisino, dove la coesione sociale rischia di essere compromessa da ulteriori ritardi nel processo di reindustrializzazione. "Con l'avvenuta definizione del quadro istituzionale pugliese, è ora di accelerare la ripartenza attraverso tavoli specifici", dichiarano Luigi Spinzi e Marcello De Marco, rispettivamente segretario generale Cisl e segretario generale Femca Cisl Taranto Brindisi. Preoccupa il settore farmaceutico, con oltre due anni di difficoltà nel rilancio dovute alla "feroce concorrenza di India e Cina".🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Brindisi Reindustrializzazione
“La sicurezza del territorio non può più aspettare. Servono interventi immediati contro il dissesto idrogeologico”
Servono punti: il Forlì non può più aspettare. Oggi arriva il Carpi, quarto. "Siamo pronti"
Il Forlì affronta oggi il Carpi, quarta in classifica, in una sfida decisiva per uscire dalla crisi.
Ultime notizie su Brindisi Reindustrializzazione
Reindustrializzazione: servono nuovi investimenti, il territorio non può più aspettareCisl e Femca Cisl lanciano l'allarme sulla situazione industriale del territorio brindisino. I sindacati chiedendo l'immediata ripresa dei tavoli di sviluppo, mentre diverse aziende affrontano crisi e ... brindisireport.it
Angelilli commissario straordinario per le reindustrializzazione, le reazioniSi susseguono le reazioni riguardo la nomina di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionali ... trcgiornale.it
Taranto, nuovo tavolo in Prefettura con il Commissario Vito Felice Uricchio, il Prefetto Ernesto Liguori e territori: piena collaborazione del Governo. Oltre 100 mln per bonifiche, porto, reindustrializzazione ed eolico offshore. Servono rapidità, coordinamento e fi x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.