bere senza il timore della multa la risposta dei vini dealcolati

Vino tradizionale e dealcolato. Quali le differenze? Una moda o una nuova cultura? Se ne parlerà, degustando, venerdì 27 marzo alle 20,30 al ristorante La Taverna del Pescatore di Casteldimezzo (info 0721 – 208116), con la partecipazione dell’Accademia agraria della cucina. Un appuntamento dedicato ai curiosi, ai giovani, agli appassionati di vino, a chi cerca un calice alternativo per evitare alcoltest e multe ed essere libero il sabato sera di bere un bicchiere in più. O anche a chi, al contrario, preferisce il vino tradizionale e vuole comunque conoscere le differenze e le analogie. Quel che è certo è che, al di là delle mode o dei gusti personali, quello dei vini dealcolati è una nuova frontiera che nelle Marche è stata aperta da una cantina storica: Santa Barbara di Stefano Antonucci a Barbara, in provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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