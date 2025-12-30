Vini dealcolati via libera alla produzione in Italia Ecco cosa cambia per il mercato

Con la recente approvazione del decreto interministeriale Mef-Masaf, l’Italia apre ufficialmente alla produzione di vini dealcolati. Questa novità rappresenta un cambiamento importante nel settore vinicolo nazionale, offrendo nuove possibilità di mercato e di consumo. Di seguito, analizziamo le principali implicazioni di questa normativa e cosa comporta per produttori e consumatori italiani.

Con la firma del decreto interministeriale Mef-Masaf, l’Italia compie un passo decisivo verso il futuro del vino. Per la prima volta viene definito un quadro normativo chiaro per la produzione di vini dealcolati sul territorio nazionale, disciplinando in particolare il regime fiscale e le accise sull’alcol ottenuto nei processi di dealcolazione. Un passaggio atteso da tempo dal settore, che finora ha dovuto fare i conti con un vuoto normativo capace di rallentare investimenti e innovazione. Una svolta per i produttori italiani. Fino a oggi molte aziende vitivinicole italiane, pur avendo già sviluppato vini a bassa o nulla gradazione alcolica, erano costrette a far effettuare la dealcolazione all’estero, soprattutto in Germania e in Spagna, per poi reimportare il prodotto finito. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia. Ecco cosa cambia per il mercato Leggi anche: Vini dealcolati: licenze, accise e dove produrli. Ecco in anteprima cosa dice il decreto del governo Leggi anche: “Produco vini rari, ma non chiamateli naturali. Dealcolati? Spero nessuno me li chieda”. Parla l’enologo Falsini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Approvato il decreto per la produzione e tassazione dei vini dealcolati in Italia; Vini dealcolati, fissati paletti e regime fiscale. “Una spinta alla produzione”; Vino dealcolato, ecco il decreto “fiscale” che sblocca la produzione anche in Italia; Via libera al decreto Mef-Masaf sui vini dealcolati: una svolta per il settore italiano. Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia. Ecco cosa cambia per il mercato - Regole fiscali chiare e nuove opportunità per le imprese ... panorama.it

Vini dealcolati, arriva il via libera: per Uiv una svolta attesa da tempo, dopo un 2025 difficile - Per la categoria “Nolo” (no e low alcol) attesa una crescita dell’8 per cento annuo fino al 2028. repubblica.it

Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia - La firma del decreto interministeriale tra Mef e Masaf, Lollobrigida: “Sono certo che i nostri produttori sapranno raggiungere posizioni di eccellenza anche ... msn.com

Il via libera al decreto interministeriale Mef–Masaf sulla produzione dei vini dealcolati rappresenta un passaggio atteso che contribuisce a dare certezza normativa a un segmento di mercato in evoluzione x.com

Via libera alla produzione in Italia di vini dealcolati Ascolta la versione audio dell'articoloVia libera alla produzione in Italia di vini dealcolati. Oggi è stato finalmente varato il decreto interministeriale (Mef-Masaf) che definisce il regime fiscale e le accise per la p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.