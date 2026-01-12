BCE verso l’ok condizionato all’ascesa di Crédit Agricole in Banco BPM

La Banca Centrale Europea si appresta a fornire un’approvazione condizionata all’aumento della partecipazione di Crédit Agricole in Banco BPM. La decisione rappresenta un passo importante per le strategie di consolidamento nel settore bancario, con possibili ripercussioni sul panorama finanziario italiano ed europeo.

L a Banca Centrale Europea si prepara a concedere un ’approvazione condizionata alla richiesta di Crédit Agricole di aumentare la propria partecipazione in Banco BPM. Una richiesta fatta dalla banca francese più di due mesi fa, con l’obiettivo di esercitare “un’influenza rilevante” sulla gestione della banca italiana e di consolidare la partecipazione in bilancio. Le condizioni sulla governance. L’istituto francese – già primo azionista con oltre il 20% – dovrà rispettare alcune indicazioni in termini di governance. Secondo quanto riportato dall’Ansa che cita fonti finanziarie, la BCE imporrà vincoli specifici per evitare una “acquisizione di fatto”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

