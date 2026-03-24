Avanzano i cantieri Pedemontana Milano-Meda chiusa questa notte

Nella notte, il tratto tra Meda e Seveso dell’autostrada Pedemontana è stato chiuso al traffico per permettere lo svolgimento dei lavori di costruzione. L’interdizione temporanea si è resa necessaria per consentire l’avanzamento delle attività di cantiere sul progetto in corso. La chiusura ha coinvolto esclusivamente quel tratto, senza influire sugli altri segmenti dell’autostrada.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notte Articoli correlati Milano-Meda, manifestazione degli ex leghisti contro il pedaggio della PedemontanaPresidio a Milano per fermare la decisione di rendere a pagamento il tratto della superstrada Milano-Meda destinato a essere inglobato... Contenuti e approfondimenti su Avanzano i cantieri Pedemontana Milano... Temi più discussi: Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notte; La maxi cittadella che sta nascendo e gli umarell che presidiano il cantiere; Avanzano i cantieri Pedemontana Milano-Meda chiusa questa notte. Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa nottePer consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notte l nel tratto tra Meda e ... ilnotiziario.net A Lissone i nodi di Pedemontana. Il cantiere avanza: Fuori i datiStasera l’assemblea a Santa Margherita, i cittadini chiedono i risultati del monitoraggio dell’aria. Nel mirino anche il pedaggio sulla tratta che sarà realizzata sulla Milano-Meda e la contestata D ... ilgiorno.it Si avvisano gli automobilisti che dalle 22 di oggi, martedì 24 Marzo, alle 06 di domani, mercoledì 25 Marzo, è prevista la chiusura notturna della carreggiata sud della SP 35 (direzione Milano) dal Km 143.00 (svincolo di Meda) al Km 141.250 (svincolo di S - facebook.com facebook Dario Galli a supporto del Sindaco Galimberti sulla mozione “Milano-Meda”: “Operazione di buon senso” #in evidenza x.com