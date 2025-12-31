Il 2025 è stato l' anno di Dossier | una sfida e centinaia di approfondimenti

Nel 2025, UdineToday ha introdotto la sezione Dossier, offrendo approfondimenti dettagliati su vari temi. Attiva da quasi un anno, questa sezione richiede un abbonamento per accedere ai contenuti. Dossier rappresenta un impegno continuo nel fornire informazioni affidabili e approfondite, contribuendo a una migliore comprensione delle questioni locali e nazionali.

Da ormai quasi un anno anche UdineToday ha lanciato la sezione Dossier, parte del sito che, per potersi leggere, necessita di un abbonamento. Una sfida che CityNews ha lanciato già da alcuni anni a partire dalle sue testate più grandi, RomaToday e MilanoToday, e che, pian piano si sta estendendo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

