Con la stagione televisiva 20252026 ormai agli sgoccioli, nei piani alti della Rai si guarda già al futuro e alla costruzione dei nuovi palinsesti. Le prime voci che circolano delineano uno scenario fatto di conferme importanti ma anche di possibili cambiamenti di rilievo. Tra i protagonisti più chiacchierati spiccano Caterina Balivo, sempre più centrale nel daytime, e Alberto Matano, che potrebbe essere pronto a compiere un passo decisivo nella sua carriera, aprendo una nuova fase professionale. Alberto Matano condurrà Domenica In? L’indiscrezione. Se da un lato la presenza di Alberto Matano al timone de La Vita in Diretta appare salda grazie agli ottimi risultati di ascolto, dall’altro emergono ipotesi che lo vedrebbero protagonista anche in nuovi progetti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Attenzione ad Alberto Matano, è pronto a prendere il posto di una regina della tv: ecco dove lo vedremo presto

Articoli correlati

Helena Prestes e Javier presto in TV, ecco dove li vedremo gareggiareDal palco alle padelle: Helena Prestes e Javier Martinez, quando la competizione cambia sapore.

Samira Lui “ruba” il programma a Ilary Blasi: è lei la regina di Canale 5, ecco dove la vedremo!Samira Lui è la nuova scommessa di Canale 5: corteggiata da Mediaset per programmi Tv cult, potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi.

Una selezione di notizie su Alberto Matano

Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Alberto Matano e il ricordo di Enrica Bonaccorti - 15/03/2026 - Video; Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano; Alba Parietti litiga con Giulia Salemi: Impara l'educazione. E abbandona l'intervista. Cosa è successo; Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l'arrivo del feretro in chiesa sulle note de La lontananza. Da Parietti a Matano, i vip presenti.

Alberto Matano, la casa da sogno nel cuore di Roma: il terrazzo mozzafiato, le vetrate, la palestra, il nido d'amore con Riccardo ManninoAlberto Matano è un volto familiare e rassicurante. Giornalista professionista, per anni volto del TG1 e da tempo conduttore unico di Vita in Diretta, Matano ha saputo conquistare ... leggo.it

Alberto Matano conduce Oscars – La notte in direttaIl conduttore Alberto Matano sarà su Rai Uno per condurre Oscars - La notte in diretta, il racconto della notte del cinema. lagazzettadellospettacolo.it

Lo speciale condotto da Alberto Matano dedicato alla notte più scintillante di Hollywood dovrebbe aggiungere anziché sottrarre. Perché così proprio non va x.com

Momento commovente a Domenica In con Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini. Sull'ultimo compleanno di Bonaccorti: «Aveva organizzato una grande festa perché diceva "Quest'anno ci sono, il prossimo non lo so"» facebook