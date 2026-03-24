Ascolti tv ieri sera 23 marzo 2026 lo scontro tra Scherzi a parte Guerrieri TG2 Speciale Referendum - I dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 23 marzo 2026, vedono lo scontro tra fiction, approfondimenti, attualità, intrattenimento e film d’azione. Ecco i programmi andati in onda e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera 23 marzo 2026 Rai 1 – ore 21:30 - Guerrieri – La regola dell’equilibrio Rai 1 propone un nuovo episodio della serie Guerrieri, che continua a intrecciare indagini, tensioni morali e dilemmi personali. In questa prima parte di “Colpevole”, il protagonista si trova davanti a un caso che mette in discussione le sue certezze e il fragile equilibrio tra giustizia e responsabilità. Una puntata carica di atmosfera e colpi di scena. Rai 2 – ore 21:00 - TG2 Speciale Referendum Costituzionale La seconda rete dedica la prima serata a uno speciale informativo sul referendum costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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