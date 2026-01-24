Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di sabato 24 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce una panoramica chiara e precisa delle performance delle principali trasmissioni televisive, offrendo un quadro aggiornato sulle preferenze del pubblico italiano in una serata di fine settimana.

Ascolti TV 24 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 24 Gennaio 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 24 Gennaio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 24 Gennaio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 24 Gennaio 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 24 Gennaio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 24 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataEcco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di giovedì 1 gennaio 2026.

Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataEcco i dati Auditel della prima serata di venerdì 2 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ascolti tv 22 gennaio, Affari tuoi contro La Ruota: il duello e il ritorno di Striscia; Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera; Ascolti tv domenica 18 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi. Che Tempo Che Fa sul podio con il ricordo di...; C’è Posta per Te, stasera 24 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni.

Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 24 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari TuoiGli ascolti tv della serata di venerdì 23 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 La Ruota dei Campioni ... fanpage.it

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la Notizia - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com