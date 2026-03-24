Antonio Rao a 93 anni finisce ancora la maratona di Roma | accolto come un eroe al traguardo

A 93 anni, Antonio Rao ha completato nuovamente la maratona di Roma, ricevendo un caloroso applauso al traguardo. Il maratoneta calabrese, considerato il più forte nella categoria over 90, ha concluso la corsa come in precedenti occasioni, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione si è svolta regolarmente, con Rao che ha tagliato il traguardo al termine della corsa.

Antonio Rao è il maratoneta più forte al mondo nella categoria over 90: il calabrese ha concluso ancora una volta la maratona di Roma, ricevendo una grande accoglienza al traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maratona di Roma, Antonio Rao è un mito: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anniROMA – Si veste ancora di mito la 31^ Acea Run Rome The Marathon con un finisher di eccezione, il 93enne Antonio Rao, (Purosangue Ath. Maratona di Roma: il traguardo su gomma riciclataLa Maratona di Roma si prepara a chiudere la sua corsa con un tocco innovativo che unisce sport e tutela ambientale. Una selezione di notizie su Antonio Rao a 93 anni finisce ancora la... Temi più discussi: Antonio Rao nella leggenda: a 93 anni conclude ancora la Maratona di Roma; Maratona di Roma, l'impresa di Antonio Rao: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anni; Maratona di Roma 2026: Antonio Rao, 93 anni, taglia il traguardo in 7h09. Leggenda vivente; Antonio Rao al traguardo della maratona di Roma a 93 anni in 7 ore e 9 minuti: È stata dura, ma sono di nuovo qui. Maratona di Roma, l'impresa di Antonio Rao: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anniÈ stata dura ma sono di nuovo qui al traguardo di questa straordinaria gara - ha detto -. Devo ringraziare il gruppo dei pacer che mi ha incitato e accompagnato passo dopo passo, sono felicissimo ... romatoday.it Antonio Rao nella leggenda: a 93 anni conclude ancora la maratona di RomaLa nuova impresa del recordman Antonio Rao, primatista di categoria Master 90 ... msn.com Insomma, io ne ho 45 Antonio Rao mi dà speranza! - facebook.com facebook Maratona di Roma 2026: Antonio Rao, 93 anni, taglia il traguardo in 7h09. Leggenda vivente x.com