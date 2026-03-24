Antonino Cannavacciuolo: «Ho testato tutti i prodotti» «L’ho sempre chiamato Lidol, ora finalmente ho capito come si pronuncia!», confessa lo chef tristellato campano, con la sua irrefrenabile ironia. «Ho assaggiato ogni singolo prodotto, anche quelli vegani e vegetariani, che piacciono a mia moglie. Nel farlo, sono tornato indietro con la memoria, a quando – da ragazzino – andavo a fare spesa dal macellaio, dal fruttivendolo, insomma, da quelle botteghe che fanno della cucina italiana quello che è oggi, patrimonio immateriale dell’Umanità». Un percorso, quello intrapreso da Antonino Cannavacciuolo, che non si ferma ai soli due spot, uno in onda domenica 12 aprile, quello dedicato alla linea Italiamo, e l'altro a giugno, incentrato sull’offerta frutta e verdura, a rotazione fino al mese di ottobre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonino Cannavacciuolo rivoluziona la spesa quotidiana

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