Anteas Linari confermato presidente | la solidarietà si fa territorio

Dall'assemblea dell’associazione più radicamento nel quartiere Farnesiana e la proiezione verso nuovi volontari. Il 5 per mille: uno strumento semplice per sostenere le azioni per gli anziani in difficoltà Si è svolta nei giorni scorsi l'Assemblea congressuale di Anteas Piacenza - l'Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, emanazione della Cisl - che ha eletto il nuovo direttivo e confermato Adriano Linari alla presidenza. Un segnale di continuità e fiducia in chi, negli ultimi anni, si è impegnato a trasformare la vicinanza agli anziani e ai fragili da semplice volontariato in un vero e proprio presidio di welfare di prossimità sul territorio piacentino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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