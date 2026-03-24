Michele è una vittima del gioco di Amici 25 | perché la sua eliminazione non c’entra niente la musica

Michele Ballo, uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 25, è stato eliminato nella prima puntata del Serale: la strategia di Rudy Zerbi ha colto impreparati tutti, ma elimina il criterio della musica dalle scelte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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