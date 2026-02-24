Almanacco | Mercoledì 25 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 25 febbraio si ricorda un evento che ha coinvolto una storica scoperta scientifica, causata da un errore di calcolo. Durante un esperimento, un ricercatore ha notato un risultato inatteso che ha portato a nuove intuizioni nel campo della fisica. La scoperta ha rivoluzionato alcune teorie precedenti e ha aperto nuove strade di ricerca. La giornata si conclude con una curiosità che ancora oggi suscita interesse tra gli studiosi.

Mercoledì 25 Febbraio è il 56° giorno del calendario gregoriano. Mancano 309 giorni alla fine dell'anno. 1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore ed omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio 1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa 1991 - Guerra del Golfo: un missile Scud iracheno colpisce una caserma statunitense a Dhahran, Arabia Saudita, uccidendo 28 marine 2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali.