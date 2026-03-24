Allora è tutto vero! L’epilazione a luce pulsata si può fare anche a casa e funziona con il dispositivo più venduto ora in offerta

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"...e allora la rima diventa un richiamo: la città non aspetta, svegliamoci, agiamo! Perché dire sempre “no” non è governare, ma solo il modo più facile… per non cambiare”. Cit. Nunzio Angiola - facebook.com facebook

Per una volta debbo dire che hai ragione, ed allora perché ci hanno fatto sprecare secondo le stime ed il costo standard almeno 200 milioni di euro che potevano essere devoluti a sostenere le persone con #disabilità Per inciso a #Como, città della Locatelli, x.com