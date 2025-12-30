Epilazione laser e luce pulsata le differenze e quale scegliere
L'epilazione laser e luce pulsata sono due metodi comuni per eliminare i peli superflui, offrendo risultati duraturi. Pur condividendo l'obiettivo di una pelle liscia, differiscono in termini di efficacia, velocità e compatibilità con la carnagione abbronzata. Conoscere le differenze può aiutare a scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze, considerando il numero di sedute richieste e i tempi di trattamento.
Promettono entrambe di lasciarci la pelle liscissima a tempo indeterminato ma una delle due è più veloce, più adatta sulla pelle abbronzata e richiede meno sedute. Con l'aiuto di un'esperta le abbiamo messe a confronto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
